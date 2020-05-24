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Скандал вокруг высказывания Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» артистов во время пандемии коронавируса набирает обороты.

Как оказалось, с продюсером не согласны и коллеги по цеху.

Григорий Лепс , к примеру, сообщил, что философски относится к новым условиям жизни, продолжает восстанавливать голос, записывать музыку, работать на студии.

Самоизоляция — это испытание, но гораздо более легкое, чем те, которые переживали люди ранее — войну, холод, реальный голод.

«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?» — приводит его слова Lenta.ru.

Как ранее писал «Рамблер», режим самоизоляции для многих стал толчком для творчества, например, музыкант Тимур Родригез записал песню «На карантин», которая уже стала хитом прошедшего месяца.

К исполнению присоединился продюсер и певец Григорий Лепс.