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«Я запела! Бузова, бойся!» Собчак записала песню 

Ирина Лебедева и ещё 1 32 минуты назад
«Я запела! Бузова, бойся!» Собчак записала песню
Фото: Instagram
Ксения Собчак презентовала новую программу «Осторожно, новости».
Журналистская жилка светской львицы продолжает реализовываться и в условиях всеобщего карантина.
В инстаграме Ксения выложила отрывок программы.
Новости новостями, но пользователей сети заинтриговало новое увлечение Собчак: она выложила клип, где поет и танцует!
В микроблоге новоявленная вокалистка не удержалась от того, чтобы не уколоть другую поющую телеведущую.
«И да, на карантине я запела! Бузова, бойся!»
Подписчики обсуждают грани таланта Ксении.
«Спасите наши уши», «…мне кажется, это Глюкоза, ее подруга за нее поет», «Поёт лучше, чем Бузова! Это факт. Хотя поёт шутя…», « Ой, вот лучше не надо! Двух Бузовых страна не потянет!».
Как сообщал «Рамблер», телеведущий Иван Ургант пристыдил над свою коллегу Ксению Собчак, которая пришла в общественное место без перчаток и маски.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Иван Ургант , Ксения Собчак
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