«Я запела! Бузова, бойся!» Собчак записала песню 

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Журналистская жилка светской львицы продолжает реализовываться и в условиях всеобщего карантина.

В инстаграме Ксения выложила отрывок программы.

Новости новостями, но пользователей сети заинтриговало новое увлечение Собчак: она выложила клип, где поет и танцует!

В микроблоге новоявленная вокалистка не удержалась от того, чтобы не уколоть другую поющую телеведущую.

«И да, на карантине я запела! Бузова, бойся!»

Подписчики обсуждают грани таланта Ксении.