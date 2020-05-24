«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой 

Блогер Лена Миро нашла много общего у Ольги Бузовой и Ксении Собчак. Настолько много, что предлагает считать их «сестрами».
«Приглядитесь внимательно: … Глаза, выражающие отсутствие мыслей. Обе несут языком какую-то околесицу, а губы любят красить яркой помадой. По виду, если не знать, кто это вообще такие, можно легко подумать, что женщины — сёстры», — пишет она в своем «ЖЖ».
Перспективы, полагает Миро, у девушек печальны.
«Никому не нужны. Скучны, унылы. В мечтах — чтобы о них говорили. Ещё немного, и Оля, и Ксюша станут теми самыми городскими сумасшедшими бабками. Да чего греха таить? Уже стали. Рейтинги Собчак и Бузовой примерно равны — у обеих они возле ноля. Ксюша выпрыгивает из панталон, но её проекты на Ютубе никто не смотрит. Да и у Оли — та же беда, даже о вчерашнем захвате заложников никто говорить не хочет».. Не обошла вниманием блогер и Яну Рудковскую, подобрав ей соответствующее амплуа.
«Я хочу привести в пример Яну Рудковскую — старшую сестру, 56-летнюю тётушку этих двух облезлых молей. Яна — такая же никто, как и Бузова, и Собчак. Известна не собой, а своим окружением. Мужем. Битым сыном. Наркопитомцем. Весь хайп вокруг Яны связан с теми, кем она себя окружила».
Как ранее писал «Рамблер», писательница и блогер Лена Миро заявила, что телеведущая Регина Тодоренко «перешла все границы» в попытках очистить репутацию после скандала с осуждением жертв домашнего насилия.