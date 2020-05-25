Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»

Певец не смог молчать после высказываний продюсера.
Григорий Лепс дал комментарий радиостанции «Говорит Москва», в котором раскритиковал заявления Иосифа Пригожина и певицы Валерии относительно сложной жизни звезд на карантине. Он задался вопросом о том, что если им, артистам, сейчас тяжело, то как тогда живут простые люди?
По мнению Лепса, ничего страшного не происходит. Важно только выбрать, чем и для чего заниматься. Он, например, проводит время в студии, пишет новые песни и работает над восстановлением голоса.
Также Лепс заявил, что русские люди переживали и не такие времена.
«Пережили и войну, и голод, и холод, и изобилие, и это переживем», — сообщил певец.
Напомним, что Валерия и ее супруг заявили, что многие деятели искусств — танцоры, актеры, музыканты — находятся в тяжелом состоянии из-за пандемии коронавируса. Им приходится «проедать то, что удалось скопить» за эти годы. Однако, по словам знаменитостей, известные артисты сами справятся, а вот малоизвестных необходимо поддержать. Отметим, что Сергей Шнуров также высказался по поводу слов звездной четы. Он написал стихи, в которых наглядно показал, как «бедствуют» Пригожин и Валерия, и попросил всех граждан помочь «несчастным» людям.