Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»

Певец не смог молчать после высказываний продюсера.

По мнению Лепса, ничего страшного не происходит. Важно только выбрать, чем и для чего заниматься. Он, например, проводит время в студии, пишет новые песни и работает над восстановлением голоса.

Также Лепс заявил, что русские люди переживали и не такие времена.

«Пережили и войну, и голод, и холод, и изобилие, и это переживем», — сообщил певец.