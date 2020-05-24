«Пчеловод-неудачник»: Галич не повезло с «уколами красоты» 

Ида Галич рассказала, что ее личный опыт использования филлеров был неудачным.

Побочный эффект встречается не так часто, но именно ей не повезло. Хорошо еще, что отеки прошли без последствий и теперь девушка вспоминает об этой истории с иронией.

«Я один раз про­бо­ва­ла фил­ле­ры и, поль­зу­ясь слу­ча­ем, хо­чу ска­зать всем, кто по­том это про­чи­та­ет — будь­те с ни­ми мак­си­маль­но ак­ку­рат­ны. Ес­ли вы так же, как и я, склон­ны к отекам и лю­би­те со­ле­нень­кое, то в ка­кой-то мо­мент просне­тесь пче­ло­во­дом-неудачником», — цитируют ее слова 7 дней.

Теперь звезда предпочитает более щадящий уход за собой.

Физические нагрузки, правильное питание, натуральная косметика.

После рождения ребенка Галич сильно прибавила в весе, и сейчас занята восстановлением прежней формы.

Как ранее писал «Рамблер», 7 февраля Ида и ее муж Алан стали родителями первенца. Мальчика назвали Леоном.

После рождения сына Галич снизила активность в соцсетях, а позже объяснила фолловерам, что она в полной мере хочет прочувствовать материнство.