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«Пчеловод-неудачник»: Галич не повезло с «уколами красоты» 

Ирина Лебедева 2 часа назад
«Пчеловод-неудачник»: Галич не повезло с «уколами красоты»
Фото: Instagram
Ида Галич рассказала, что ее личный опыт использования филлеров был неудачным.
Побочный эффект встречается не так часто, но именно ей не повезло. Хорошо еще, что отеки прошли без последствий и теперь девушка вспоминает об этой истории с иронией.
«Я один раз про­бо­ва­ла фил­ле­ры и, поль­зу­ясь слу­ча­ем, хо­чу ска­зать всем, кто по­том это про­чи­та­ет — будь­те с ни­ми мак­си­маль­но ак­ку­рат­ны. Ес­ли вы так же, как и я, склон­ны к отекам и лю­би­те со­ле­нень­кое, то в ка­кой-то мо­мент просне­тесь пче­ло­во­дом-неудачником», — цитируют ее слова 7 дней.
Теперь звезда предпочитает более щадящий уход за собой.
Физические нагрузки, правильное питание, натуральная косметика.
После рождения ребенка Галич сильно прибавила в весе, и сейчас занята восстановлением прежней формы.
Как ранее писал «Рамблер», 7 февраля Ида и ее муж Алан стали родителями первенца. Мальчика назвали Леоном.
После рождения сына Галич снизила активность в соцсетях, а позже объяснила фолловерам, что она в полной мере хочет прочувствовать материнство.
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Шоу-бизнес , Ида Галич
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