«Пчеловод-неудачник»: Галич не повезло с «уколами красоты» 

Ида Галич рассказала, что ее личный опыт использования филлеров был неудачным.
Побочный эффект встречается не так часто, но именно ей не повезло. Хорошо еще, что отеки прошли без последствий и теперь девушка вспоминает об этой истории с иронией.
«Я один раз пробовала филлеры и, пользуясь случаем, хочу сказать всем, кто потом это прочитает — будьте с ними максимально аккуратны. Если вы так же, как и я, склонны к отекам и любите солененькое, то в какой-то момент проснетесь пчеловодом-неудачником», — цитируют ее слова 7 дней.
Теперь звезда предпочитает более щадящий уход за собой.
Физические нагрузки, правильное питание, натуральная косметика.
После рождения ребенка Галич сильно прибавила в весе, и сейчас занята восстановлением прежней формы.
Как ранее писал «Рамблер», 7 февраля Ида и ее муж Алан стали родителями первенца. Мальчика назвали Леоном.
После рождения сына Галич снизила активность в соцсетях, а позже объяснила фолловерам, что она в полной мере хочет прочувствовать материнство.