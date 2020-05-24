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Самойлов и Джиган купили детям аквапарк за полмиллиона 

Ирина Лебедева 12 минут назад
Самойлов и Джиган купили детям аквапарк за полмиллиона
Фото: Instagram
Оксана Самойлова в сторис инстаграма сообщила, что они с супругом сделали детям основательную покупку — сборный аквапарк для игр.
Громадина уже доставлена и установлена во дворе коттеджа, где живет звездное семейство.
Несмотря на холодную погоду, хозяева не удержались от соблазна увидеть покупку в готовом состоянии, поэтому рабочие собрали агрегат, а дети вовсю его осваивают.
Пока, конечно, просто катаются с горок — в одежде.
«Аквапарк — это мое дикое развлечение. Мы купили его на теплую погоду, но ее нет, поэтому сейчас будем просто кататься. Кайф. Теперь можно на карантине полгода сидеть», — говорит Оксана.
Как уже узнали журналисты, такой игровой комплекс (величиной практически с дачный домик) стоит полмиллиона, плюс сборка и доставка.
Также за ним требуется присмотр, которым видимо, будет заниматься специально обученный человек, — информирует СтарХит.
Во всяком случае, поклонники могут радоваться за Оксану, раз она с Джиганом, несмотря на неоднозначную семейную ситуацию, может позволить подобные траты на детские развлечения.
Как сообщал «Рамблер», Оксана Самойлова потребует у Джигана половину дохода при разводе.
По словам инсайдера, адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты на содержание четверых детей составили максимальные 50%.
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , StarHit
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