«Речь не обо мне и Валерии»: Пригожин ответил Шнурову

Иосиф Пригожин оправдался за свои слова о бедственном положении артистов и ответил на едкое стихотворение Шнурова в свой адрес.

Напомним, ранее лидер группировки «Ленинград» поднял на смех мужа Валерии за его высказывание о музыкантах и актерах, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за эпидемии CoViD-19 и отсутствия выступлений.

В личном блоге Иосиф записал видеообращение, где посоветовал Сергею Шнурову, а также другим критикам изначально внимательно слушать, что было сказано на самом деле и не выдергивать фразы из контекста.

«Прежде, чем писать какие-то стишки, нужно было поинтересоваться, о чем шла речь», — сказал он.

По словам супруга Валерии, он говорил вовсе не о себе и других известных артистах, а о музыкантах и других людях творческой профессии, которые «не являются бюджетниками» и не имеют поддержки государства.

«Речь не шла обо мне и Валерии. Речь не шла о тридцатке больших звезд, которые зарабатывают деньги, у которых есть подушка безопасности. Речь шла о музыкантах, которые больше ничего не умеют делать, которые только играют и посвятили себя только творчеству. Мы говорим о малых предприятиях, мы говорим о ресторанах», — уточнил продюсер

Пригожин не преминул сообщить, что он заплатил налоги, как за прошлый год, так и за первый квартал 2020 года.

«Мы перед государством чисты, и мы не жалуемся, мы не сетуем, что нам тяжело», — заявил Иосиф.

В завершение он посоветовал Шнурову, как депутату, позаботиться о действительно бедных артистах и посоветовал «сохранять лицо» в самых непростых ситуациях.