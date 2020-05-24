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«Речь не шла обо мне и Валерии»: Пригожин ответил Шнурову на его едкие слова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Речь не обо мне и Валерии»: Пригожин ответил Шнурову
Фото: globallookpress.com
Иосиф Пригожин оправдался за свои слова о бедственном положении артистов и ответил на едкое стихотворение Шнурова в свой адрес.
Напомним, ранее лидер группировки «Ленинград» поднял на смех мужа Валерии за его высказывание о музыкантах и актерах, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за эпидемии CoViD-19 и отсутствия выступлений.
В личном блоге Иосиф записал видеообращение, где посоветовал Сергею Шнурову, а также другим критикам изначально внимательно слушать, что было сказано на самом деле и не выдергивать фразы из контекста.
«Прежде, чем писать какие-то стишки, нужно было поинтересоваться, о чем шла речь», — сказал он.
По словам супруга Валерии, он говорил вовсе не о себе и других известных артистах, а о музыкантах и других людях творческой профессии, которые «не являются бюджетниками» и не имеют поддержки государства.
«Речь не шла обо мне и Валерии. Речь не шла о тридцатке больших звезд, которые зарабатывают деньги, у которых есть подушка безопасности. Речь шла о музыкантах, которые больше ничего не умеют делать, которые только играют и посвятили себя только творчеству. Мы говорим о малых предприятиях, мы говорим о ресторанах», — уточнил продюсер
Пригожин не преминул сообщить, что он заплатил налоги, как за прошлый год, так и за первый квартал 2020 года.
«Мы перед государством чисты, и мы не жалуемся, мы не сетуем, что нам тяжело», — заявил Иосиф.
В завершение он посоветовал Шнурову, как депутату, позаботиться о действительно бедных артистах и посоветовал «сохранять лицо» в самых непростых ситуациях.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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