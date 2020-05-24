«Сосисок выслать?»: Валерия вступилась за Пригожина

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Недавно Иосиф Пригожин заявил, что артисты из-за пандемии «находятся в чудовищном положении».

Слова продюсера вызвали бурю негодования в социальных сетях, поскольку сейчас огромное количество людей остались без работы без доходов, вообще без средств к существованию.

Эту ноту народного возмущения четко уловил лидер группировки «Ленинград», который и написал шуточное стихотворение, где призвал людей скинуться Пригожину на пропитание.

Сам Шнуров пообещал прислать Валерии и Иосифу сосисок из «Пятерочки».

В инстаграме Валерии возмущенные комментарии о «голодающих звездах» на всех последних страничках.

Подписчики вовсю критикуют «доедающих последнюю корку» звезд.

«Там Шнур говорил вы бедствуете! Куда сосисок выслать? Адресок черкните!»,

Валерия ответила хейтерам, что у них с супругом есть возможность жить самими и даже платить зарплату нанятым сотрудникам, но так ведут себя далеко не все работодатели и артистам, не увенчанным славой, приходится туго.

«Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) — очень бы не помешала. Не все артисты — звезды, и они действительно голодают», — сказала певица.

«Шнур помог средствами защиты в питерским больницам! А Нагиев аппараты ИВЛ купил так же в дар больницам! И только Иосифу Пригожину стало голодно и холодно жить! Зря он так!»

«Валерия, скорее всего, нужно учиться жить экономнее, так как ещё не совсем скоро люди будут готовы потратить свои деньги на концерты…»

И посоветовали безработным артистам сменить род деятельности — устроиться на непрестижную работу, которая, однако, даст шанс выжить.

«Санитарки нужны, продавцы, таксистом можно поработать».

Как ранее писал «Рамблер», в сети развернулась нешуточная баталия между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым.

Продюсер посетовал на нынешнее положение артистов, которые остались без заработка во время эпидемии CoViD-19.