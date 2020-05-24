Степаненко и Цискаридзе рассказали о «марамойках»

В студии также присутствовал нынешний премьер Большого театра Денис Родькин , который является воспитанником именитого танцора. Цискаридзе отметил, что спас своего подопечного от «марамойки». Так он назвал девушку, с которой у Родькина случился роман. Танцор пояснил, что та хотела денег и тащила его воспитанника в ЗАГС.

В ответ Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к «таким женщинам». Цискаридзе посчитал, что причина в юности и неопытности. Также он отметил, что к такого вида женщинам тянет после 40 лет. На что юмористка заявила, что после 74 лет мужчин еще сильнее «тянет к марамойкам».