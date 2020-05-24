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Степаненко и Цискаридзе порассуждали на российском канале о «марамойках» 

Lenta.ru 1 час назад
Степаненко и Цискаридзе рассказали о «марамойках»
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Елена Степаненко и артист Николай Цискаридзе порассуждали о «марамойках» (жаргон: грязный, опустившийся человек, ничтожество — прим. «Ленты.ру») во время передачи «Еще не вечер!» на телеканале «Россия-1». Запись выпуска опубликована на сайте канала.
В студии также присутствовал нынешний премьер Большого театра Денис Родькин, который является воспитанником именитого танцора. Цискаридзе отметил, что спас своего подопечного от «марамойки». Так он назвал девушку, с которой у Родькина случился роман. Танцор пояснил, что та хотела денег и тащила его воспитанника в ЗАГС.
В ответ Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к «таким женщинам». Цискаридзе посчитал, что причина в юности и неопытности. Также он отметил, что к такого вида женщинам тянет после 40 лет. На что юмористка заявила, что после 74 лет мужчин еще сильнее «тянет к марамойкам».
Степаненко развелась с 74-летним юмористом Евгением Петросяном в 2018 году. Артист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года, а в марте 2020-го у пары родился ребенок.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Денис Родькин , Николай Цискаридзе , Евгений Петросян , Lenta.ru
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