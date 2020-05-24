Лоза усомнился в бедности Пригожина

Некоторые представители шоу-бизнеса жалуются на свое трудное материальное положение. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды бедствуют, а артист Сергей Глушко (Тарзан) сказал, что в отличие от «бабушек и дедушек» артисты сейчас не получают ни копейки. Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» выясняла у музыканта и композитора Юрия Лозы.

— Юрий Эдуардович, действительно ли шоу-бизнесу сейчас приходится так же тяжело, как и рядовым гражданам? Насколько корректно говорить артистам о своих проблемах, когда тысячи людей остались без работы?

— Я думаю, что, в принципе, сейчас страдают все. У нас напротив работает мастер, который чинит обувь и часы. Он же по-другому тоже не может зарабатывать. Чем он лучше или хуже артистов? Или продавцы цветов, они же тоже не работают. Они могут работать онлайн, но все же понимают сейчас, что такое продажа цветов онлайн.

У нас есть много магазинчиков, которые не могут продать лампочки, но с них же аренду требуют. Как можно тут выделять артистов из всех остальных? Либо надо уже всем помогать, кто не может зарабатывать из-за условий карантина.

— Но у артистов же есть накопления в отличие от рядовых граждан …

— Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Но я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег. Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку. Приходится отказываться от некоторых покупок. Заказывать еду — дорого. Поэтому сами готовим себе салат и котлеты. А что еще делать?

— Как справляются с потерей доходов артисты, у которых нет, как вы сказали, денег в загашнике?

— Я, например, пишу статьи в онлайн-издания. Можно монетизировать какие-то песни в интернете. Приходят деньги за авторские исполнения, помогают выжить. Но есть артисты, которые не умеют сами сочинять. Нет у них такого дара. Они не могут себя занять. А мне все равно.

— Вы можете себе представить работу на удаленке в долгосрочной перспективе?

— Я так и так дома сижу, пишу и сочиняю. Все творческие люди, которые пишут стихи, сценарии, песни, рисуют, в принципе, и так ведут такой образ жизни. Зачем им эта тусовка? Уехал себе на дачу и пишешь себе спокойно.