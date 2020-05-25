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Стали известны итоги шоу «Холостяк» 

Алиса Селезнёва и ещё 23 1 час назад
Стали известны итоги шоу «Холостяк»
Фото: © Телеканал ТНТ
Стоматолог из Москвы Антон Криворотов выбрал 26-летнюю кубинскую фотомодель Барбару Пино. Об этом говорится в Instagram шоу «Холостяк».
«Мы искренне поздравляем Антона и Барбару и желаем им любви!» — отмечается в сообщении.
В финале шоу кубинка обошла экс-жену топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Елизавету Адаменко, которая очень хотела завоевать сердце Криворотова и намекала, что ей будет трудно смириться, если он не выберет ее.
В комментариях к записи пользователи соцсети заявили, что были уверены в победе Пино, однако надеялись, что холостяк все же изменит свое мнение и выберет Елизавету Адаменко.
«Класс! С самого начала знала, что это будет Барбара! Рада за них, пусть будут счастливы!» — отметила katya_2333.
«Жалко Лизон, которая по-настоящему любит Антона», — написала _aaarina__s__
«Нууу, что я могу сказать… Хотелось, чтобы он выбрал Лизу)», — заявила sunshine__14__.
«Рамблер» писал, что ранее победительницей шоу «Холостяк» с участием популярного певца Егора Крида стала Дарья Клюкина, однако отношения между ними не сложились.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Крид , Дарья Клюкина , Лукойл , Москва
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