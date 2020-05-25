Стали известны итоги шоу «Холостяк» 

Стоматолог из Москвы Антон Криворотов выбрал 26-летнюю кубинскую фотомодель Барбару Пино. Об этом говорится в Instagram шоу «Холостяк».

«Мы искренне поздравляем Антона и Барбару и желаем им любви!» — отмечается в сообщении.

В финале шоу кубинка обошла экс-жену топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Елизавету Адаменко, которая очень хотела завоевать сердце Криворотова и намекала, что ей будет трудно смириться, если он не выберет ее.

В комментариях к записи пользователи соцсети заявили, что были уверены в победе Пино, однако надеялись, что холостяк все же изменит свое мнение и выберет Елизавету Адаменко.

«Класс! С самого начала знала, что это будет Барбара! Рада за них, пусть будут счастливы!» — отметила katya_2333.

«Жалко Лизон, которая по-настоящему любит Антона», — написала _aaarina__s__