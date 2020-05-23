«Две мумии»: хейтеры обсуждают фото Успенской и Бабкиной 

Все новости на карте

Там же была и Любовь Успенская . Она сфотографировалась вместе с Бабкиной и выложила совместный снимок в инстаграм.

Сеть буквально взорвалась ядовитыми комментариями.

В основном, конечно, хейтеры обрушились на Бабкину.

Ее подозревают в том, что она под предлогом тяжелой болезни делала себе пластические операции. Но и Успенской досталось тоже.