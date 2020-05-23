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«Две мумии»: хейтеры обсуждают фото Успенской и Бабкиной 

Ирина Лебедева 8 минут назад
«Две мумии»: хейтеры обсуждают фото Успенской и Бабкиной
Фото: Instagram
Только что справившаяся с коронавирусом Надежда Бабкина была героиней нового выпуска программы Максима Галкина «Сегодня вечером».
Там же была и Любовь Успенская. Она сфотографировалась вместе с Бабкиной и выложила совместный снимок в инстаграм.
Сеть буквально взорвалась ядовитыми комментариями.
В основном, конечно, хейтеры обрушились на Бабкину.
Ее подозревают в том, что она под предлогом тяжелой болезни делала себе пластические операции. Но и Успенской досталось тоже.
«Два надутых и обезображенных до безобразия лица», «Как куклы из сексшопа», «Ну ну! Как не стыдно под корону прикрываться и делать себе пластику!», «Как ужасно, когда перебор в пластике. Бабкина, как Донателла Версаче уже», «Две мумии», «Неплохо выглядит человек, у которого совсем недавно оставалось 5% жизни».
Как ранее писал «Рамблер», Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр «Русская песня», руководителем которого она является.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Донателла Версаче , Любовь Успенская , Максим Галкин
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