«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен

Все новости на карте

Бывший супруг певицы Лолиты Милявской сильно пострадал. С тяжелыми травмами Дмитрий Иванов лежал в реанимации, потом в обычной палате отделения нейрохирургии городской больницы имени Юдина.

Сам тренер по сквошу максимально избегает каких-либо объяснений по поводу этой истории, называя произошедшее «несчастным случаем».

Однако мужчина попал в очень серьезный переплет.

«У меня только на лице 6 или 7 переломов, не считая поломанных ребер. Главная проблема в том, что челюсть съехала на 4 миллиметра. Для наглядности: вместо верхнего неба у меня сейчас сплошное мясо и обломки костей. Сейчас мы ищем челюстно-лицевого хирурга: придется сделать 3D-проект черепа, с его помощью вставить внутрь пластину. Через 4-6 месяцев все должно встать на место, и что самое неприятное — пластину придется обратно вытаскивать. Когда челюсть поставят на место, понадобится также пластическая операция. Кроме того, предстоит вставить зубы — у меня выбиты три передних, — приводит слова пострадавшего «Комсомольская правда».

Дмитрию Иванову можно только посочувствовать — вне зависимости от происхождения травм, они действительно серьезны, лечение предстоит длительное, дорогое и мучительное.

Лолита Милявская заявила, что ни о какой мести бывшему супругу речи не идет, но история какая-то сомнительная и она не хочет, чтобы тут звучало и ее имя.

Как сообщает «Рамблер», бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов был госпитализирован в одну из столичных клиник с серьезными травмами.

У журналистов есть две версии: ДТП и драка.