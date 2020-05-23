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«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты страшно травмирован 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Фото: Instagram
Бывший супруг певицы Лолиты Милявской сильно пострадал. С тяжелыми травмами Дмитрий Иванов лежал в реанимации, потом в обычной палате отделения нейрохирургии городской больницы имени Юдина.
Сам тренер по сквошу максимально избегает каких-либо объяснений по поводу этой истории, называя произошедшее «несчастным случаем».
Однако мужчина попал в очень серьезный переплет.
«У меня только на лице 6 или 7 переломов, не считая поломанных ребер. Главная проблема в том, что челюсть съехала на 4 миллиметра. Для наглядности: вместо верхнего неба у меня сейчас сплошное мясо и обломки костей. Сейчас мы ищем челюстно-лицевого хирурга: придется сделать 3D-проект черепа, с его помощью вставить внутрь пластину. Через 4-6 месяцев все должно встать на место, и что самое неприятное — пластину придется обратно вытаскивать. Когда челюсть поставят на место, понадобится также пластическая операция. Кроме того, предстоит вставить зубы — у меня выбиты три передних, — приводит слова пострадавшего «Комсомольская правда».
Дмитрию Иванову можно только посочувствовать — вне зависимости от происхождения травм, они действительно серьезны, лечение предстоит длительное, дорогое и мучительное.
Лолита Милявская заявила, что ни о какой мести бывшему супругу речи не идет, но история какая-то сомнительная и она не хочет, чтобы тут звучало и ее имя.
Как сообщает «Рамблер», бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов был госпитализирован в одну из столичных клиник с серьезными травмами.
У журналистов есть две версии: ДТП и драка.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Другое , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Комсомольская правда
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