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Охранять Бузову будут «специально обученные профессионалы» 

Ирина Лебедева 37 минут назад
Бузовой обеспечили тройную охрану
Фото: Instagram
После сегодняшнего происшествия в банке, когда некий мужчина захватил заложника и требовал встречи с Ольгой Бузовой, было принято решение обеспечить певице охрану.
Сама Ольга заявила о готовность встретиться с преступником, но к тому времени представители силовых структур молодого человека уже повязали.
Ну а поющую телеведущую теперь будут оберегать целых три телохранителя.
«Мы усилили охрану Оли. Теперь с ней постоянно будут находиться трое человек — они бывшие военные, специально обученные профессионалы, которые прошли подготовку», — цитирует слова заявил пиар-менеджера Бузовой Антона Богославского Экспресс Газета.
Как ранее писал «Рамблер», мужчина, захвативший офис Альфа-банка, звонил Ольге Бузовой через инстаграм, чтобы задать ей несколько вопросов, но теледива не ответила.
Захватчик утверждал, что Бузова у него что-то украла и причастна к творящемуся безобразию.
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Шоу-бизнес , Антон Богославский , Альфа-банк
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