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«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников 

Майк Габриелян 46 минут назад
Телеведущая Ольга Бузова готова была приехать в банк по требованию мужчины, захватившего заложников. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы», — заявила Бузова в соцсетях.
Захватчик банка в Москве требовал Ольгу Бузову
По её словам, она рада, что «этот ужас закончился, и никто не пострадал». Телеведущая также поблагодарила спецслужбы, которые «сработали идеально».
Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший офис Альфа-банка, звонил Ольге Бузовой через инстаграм, чтобы задать ей несколько вопросов, но теледива не ответила. Захватчик утверждал, что Бузова у него что-то украла и причастна к творящемуся безобразию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве захватили заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Он угрожал взорвать здание.
Мужчину обезвредила группа захвата. СКР возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. По данным канала Mash, подозреваемый — Алексей Барышников. Внятных требований он не предъявлял. Сейчас его допрашивает следственный комитет.
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Шоу-бизнес , Видео , Алексей Барышников , Ольга Бузова , СКР , МВД , Альфа-банк
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