«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников 

Телеведущая Ольга Бузова готова была приехать в банк по требованию мужчины, захватившего заложников. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы», — заявила Бузова в соцсетях.

По её словам, она рада, что «этот ужас закончился, и никто не пострадал». Телеведущая также поблагодарила спецслужбы, которые «сработали идеально».

Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший офис Альфа-банка , звонил Ольге Бузовой через инстаграм, чтобы задать ей несколько вопросов, но теледива не ответила. Захватчик утверждал, что Бузова у него что-то украла и причастна к творящемуся безобразию.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в Москве захватили заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Он угрожал взорвать здание.