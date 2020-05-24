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Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
Фото: РИА Новости
Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин подал заявление в полицию на бывшего мужа артистки Дмитрия Иванова. Об этом юрист заявил в интервью "СтарХиту".
В четверг в СМИ появилась информация, что экс-мужа Лолиты положили в больницу с травмами. Утверждалось, что врачи оценивали состояние Иванова как "удовлетворительное". Сам он заявил, что с ним все в порядке, и не стал комментировать сведения о госпитализации.
По информации издания, Иванов "недвусмысленно намекнул", что к инциденту причастен адвокат его бывшей жены. Такое заявление юрист расценил как клевету. Однако позже, поясняет журнал, экс-муж Лолиты начал говорить, что случившееся с ним — несчастный случай.
"Сегодня я подал на Иванова заявление в полицию за клевету в свой адрес. За этим должна последовать проверка, в рамках которой, надеюсь, и выяснится, что с ним произошло на самом деле", — сказал Жорин.
Иванов официально развелся с Лолитой две недели назад, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания певицы признать брак фиктивным и лишить Иванова российского и израильского гражданства.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин , StarHit
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