«Делай это тихо»: Собчак осудили за сбор денег

У Анастасии убили мужа, и теперь она вместе с дочерью может оказаться на улице — их доход всего 20 тыс. рублей на двоих, а еще нужно гасить ипотеку, а это ежемесячные 15 тыс. рублей.

Ксения предложила подписчикам перевести посильную сумму вдове, чтобы в итоге она смогла выплатить ипотеку и не боялась лишиться крыши над головой.

«Сама Настя просить о помощи никогда бы не стала, о тяжелой финансовой ситуации нам рассказали ее друзья. Какую-то часть этого долга мы берём на себя, но выплатить всю сумму даже нам в одиночку тяжело. Понимаю, что людей сидят без работы, и лишних денег ни у кого сейчас нет. Но я прошу своих подписчиков помочь Насте выплатить этот долг, чтобы сохранить единственное жилье», — сообщила Ксения в микроблоге.

Фолловеров заинтересовало, какая такая сумма уже частично выплаченной за поселковое жилье ипотеки неподъемна для бюджета светской львицы?

«Для Ксении её долг, как для нас копейка. Странный пост», «Это один раз сходить за шмотками в магазин для Собчак», «Ксения, так закройте долг сами, вы же в состоянии это сделать, чем просить и так обедневший народ! Позорище вам», «Ксения Анатольевна, что вам мешает тихо погасить ее долг? Ах, ну да, имиджа не будет сострадательного», — рассуждают комментаторы.

Но очень много и тех, кто принял участие в этом благотворительном действе.

Можно предположить, что Ксения добьется задуманного, и на счет нуждающейся семьи поступит достаточно средств, чтобы выкупить жилье.