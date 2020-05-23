Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Делай это тихо»: Собчак осудили за пиар на благотворительности 

Ирина Лебедева 25 минут назад
«Делай это тихо»: Собчак осудили за сбор денег
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в инстаграме объявила благотворительный сбор.
Речь идет о помощи женщине с ребенком из поселка Елатьма Рязанской области.
У Анастасии убили мужа, и теперь она вместе с дочерью может оказаться на улице — их доход всего 20 тыс. рублей на двоих, а еще нужно гасить ипотеку, а это ежемесячные 15 тыс. рублей.
Ксения предложила подписчикам перевести посильную сумму вдове, чтобы в итоге она смогла выплатить ипотеку и не боялась лишиться крыши над головой.
«Сама Настя просить о помощи никогда бы не стала, о тяжелой финансовой ситуации нам рассказали ее друзья. Какую-то часть этого долга мы берём на себя, но выплатить всю сумму даже нам в одиночку тяжело. Понимаю, что людей сидят без работы, и лишних денег ни у кого сейчас нет. Но я прошу своих подписчиков помочь Насте выплатить этот долг, чтобы сохранить единственное жилье», — сообщила Ксения в микроблоге.
Фолловеров заинтересовало, какая такая сумма уже частично выплаченной за поселковое жилье ипотеки неподъемна для бюджета светской львицы?
«Для Ксении её долг, как для нас копейка. Странный пост», «Это один раз сходить за шмотками в магазин для Собчак», «Ксения, так закройте долг сами, вы же в состоянии это сделать, чем просить и так обедневший народ! Позорище вам», «Ксения Анатольевна, что вам мешает тихо погасить ее долг? Ах, ну да, имиджа не будет сострадательного», — рассуждают комментаторы.
Но очень много и тех, кто принял участие в этом благотворительном действе.
Можно предположить, что Ксения добьется задуманного, и на счет нуждающейся семьи поступит достаточно средств, чтобы выкупить жилье.
Как сообщал «Рамблер», телеведущий Иван Ургант пристыдил над свою коллегу Ксению Собчак, которая пришла в общественное место без перчаток и маски.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Ксения Собчак , Елатьма , Рязанская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это ужасно»: Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
«Это ужасно»: Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
В семье Харатьяна произошла страшная трагедия
В семье Харатьяна произошла страшная трагедия
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Мать жертвы Соколова впервые рассказала об убийстве
Мать жертвы Соколова впервые рассказала об убийстве
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Появились подробности захвата заложников в банке
00:42
Появились подробности захвата заложников в банке
Криминал Происшествия
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
00:50
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
Захватившего столичный банк взяли штурмом
00:34
Захватившего столичный банк взяли штурмом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение