Татьяна Буланова рассказала об отношениях с алкоголем 

В этом году Татьяна Буланова довольно серьезно болела. Она попала в национальный медицинский исследовательский центре им. В. А. Алмазова практически в предынсультном состоянии.

К счастью, все оказалось не так плохо, и врачебная помощь подоспела вовремя.

После курса лечения певица выписалась домой, но уже в период реабилитации сильно простудилась. Из-за этого Татьяна перенесла свой онлайн-концерт.

Сейчас здоровье звезды опасений не вызывает. Она говорит, что полностью восстановилась. И мечтает, чтобы пандемия поскорее закончилась, и все артисты могли бы снова выступать перед публикой.

«Я абсолютно восстановилась полностью. Никаких упражнений, ничего не делала. Режим? Я полностью отказалась от алкоголя — от любого. Спортом ничем не занимаюсь. Наверное, это не очень хорошо. Я, честно, и раньше не занималась…», — цитирует слова Булановой «Комсомольская правда».

Как ранее писал «Рамблер», 11 апреля певица пришла сделать МРТ, у нее выявили предынсультное состояние и поместили в реанимацию.

17 апреля Буланову перевели в обычную палату, а еще через несколько дней выписали.