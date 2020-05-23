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Татьяна Буланова рассказала об отношениях с алкоголем 

Ирина Лебедева 29 минут назад
Татьяна Буланова рассказала об отношениях с алкоголем
Фото: Instagram
В этом году Татьяна Буланова довольно серьезно болела. Она попала в национальный медицинский исследовательский центре им. В. А. Алмазова практически в предынсультном состоянии.
К счастью, все оказалось не так плохо, и врачебная помощь подоспела вовремя.
После курса лечения певица выписалась домой, но уже в период реабилитации сильно простудилась. Из-за этого Татьяна перенесла свой онлайн-концерт.
Сейчас здоровье звезды опасений не вызывает. Она говорит, что полностью восстановилась. И мечтает, чтобы пандемия поскорее закончилась, и все артисты могли бы снова выступать перед публикой.
«Я абсолютно восстановилась полностью. Никаких упражнений, ничего не делала. Режим? Я полностью отказалась от алкоголя — от любого. Спортом ничем не занимаюсь. Наверное, это не очень хорошо. Я, честно, и раньше не занималась…», — цитирует слова Булановой «Комсомольская правда».
Как ранее писал «Рамблер», 11 апреля певица пришла сделать МРТ, у нее выявили предынсультное состояние и поместили в реанимацию.
17 апреля Буланову перевели в обычную палату, а еще через несколько дней выписали.
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Шоу-бизнес , Татьяна Буланова , Комсомольская правда
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