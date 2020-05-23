«Бересту уже едим?» Шнуров высмеял Пригожина 

Иосиф Пригожин недавно заявил о бедственном положении сферы шоу-бизнеса из-за того, что массовые мероприятия отменены и у артистов нет заработка.

Он сказал, что не востребованы даже звезды из первой десятки, и приходится «проедать» то, что было накоплено ранее.

Повод для возмущения показался многим спорным.

Вот и лидер группировки Ленинград усмотрел в нем тему для очередного сатирического опуса.

Он намекнул на способ зарабатывания денег в шоу-бизнесе, с использованием «фанеры», ехидно поинтересовался, не похудел ли продюсер, перейдя, видимо, на подножный корм.

Ну и пообещал подкормить «сиротинушек» сосисками из «пятерочки». Как обычно, без нецензурной лексики не обошлось.

Жизнь бывает повернётся Не фасадом, а фанерой. Я ***, дядя Йося, Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, Исхудал совсем поди? …Нет, мы не настолько близки, Но протянута рука. Посылаю вам сосиски Из «пятёрочки». Пока.