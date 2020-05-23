«Бересту уже едим?» Шнуров высмеял Пригожина 

Иосиф Пригожин недавно заявил о бедственном положении сферы шоу-бизнеса из-за того, что массовые мероприятия отменены и у артистов нет заработка.
Он сказал, что не востребованы даже звезды из первой десятки, и приходится «проедать» то, что было накоплено ранее.
Повод для возмущения показался многим спорным.
Вот и лидер группировки Ленинград усмотрел в нем тему для очередного сатирического опуса.
Он намекнул на способ зарабатывания денег в шоу-бизнесе, с использованием «фанеры», ехидно поинтересовался, не похудел ли продюсер, перейдя, видимо, на подножный корм.
Ну и пообещал подкормить «сиротинушек» сосисками из «пятерочки». Как обычно, без нецензурной лексики не обошлось.
Жизнь бывает повернётся Не фасадом, а фанерой. Я ***, дядя Йося, Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, Исхудал совсем поди? …Нет, мы не настолько близки, Но протянута рука. Посылаю вам сосиски Из «пятёрочки». Пока.
Как сообщал «Рамблер», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в социальных сетях опубликовал новую песню, посвящённую карантину.