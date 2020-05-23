Рудковская показала мужа с подбитым глазом 

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«Все мужчины а нашей семье ещё и занялись боксом с Александром Липовым. Тренировки Евгения не проходят бесследно, судя по довольному лицу», — написала она в микроблоге.

Фолловеры вступили в дискуссию. Кто-то считает, что звездное семейство бесится с жиру во время самоизоляции, когда большинству людей приходится не жить, а выживать.

«Вот что значит. Люди живут без хлопот».

Оппоненты возражают, отмечая, что видна только внешняя сторона картинки.

«…вы даже не представляете КАКОЙ адский график у Яны. Ни на секунду. Понятное дело, что мы сейчас все на карантине, но организовать шоу, это все огромный титанический труд. Вы бы и дня не продержались в графике Яны».

Однако они получают возражения в ответ.

«Я не думаю, что тяжелей физической работы. А намного легче. Физически куда тяжелей работать, чем видео завтраков снимать».

Ну и синяк на лице олимпийского чемпиона не остался без внимания.