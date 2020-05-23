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Рудковская показала мужа с подбитым глазом 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Рудковская показала мужа с подбитым глазом
Фото: Instagram
Яна Рудковская выложила в инстаграм видеоролик, на котором видно, что у ее супруга Евгения Плющенко фингал под глазом.
«Все мужчины а нашей семье ещё и занялись боксом с Александром Липовым. Тренировки Евгения не проходят бесследно, судя по довольному лицу», — написала она в микроблоге.
Фолловеры вступили в дискуссию. Кто-то считает, что звездное семейство бесится с жиру во время самоизоляции, когда большинству людей приходится не жить, а выживать.
«Вот что значит. Люди живут без хлопот».
Оппоненты возражают, отмечая, что видна только внешняя сторона картинки.
«…вы даже не представляете КАКОЙ адский график у Яны. Ни на секунду. Понятное дело, что мы сейчас все на карантине, но организовать шоу, это все огромный титанический труд. Вы бы и дня не продержались в графике Яны».
Однако они получают возражения в ответ.
«Я не думаю, что тяжелей физической работы. А намного легче. Физически куда тяжелей работать, чем видео завтраков снимать».
Ну и синяк на лице олимпийского чемпиона не остался без внимания.
«Сначала избила», «Вы с ума сходите, бред».
Как ранее писал «Рамблер», Евгений Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской опубликовали очередной смешной шедевр. На этот раз они решили проверить, насколько поправились за время карантина.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Александр Липовый , Евгений Плющенко
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