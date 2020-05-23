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Дочь Машкова рассказала, как живется в карантин в США 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дочь Машкова рассказала о жизни в карантине в США
Фото: Instagram
Актриса Мария Машкова, эмигрировавшая в Америку, рассказала, как она с детьми справляется с новыми реалиями жизни в условиях пандемии коронавируса.
Она написала в инстаграме, что она вполне адаптировалась, научилась готовить самые необычные блюда, приспособилась вместо спортклуба заниматься самостоятельно, а бегать по улице так даже намного интереснее, нежели пользоваться беговой дорожкой.
Но вот очень не хватает походов в кинотеатр. Мария сообщила, что ради киносеанса ей с детьми пришлось даже нарушить карантин.
Это, конечно — шутка и игра — она выложила на своей страничке видеоролик, где она с дочерью смотрит кино, лежа на диване, а в изголовье у каждого прикреплена бумажка с «номером места».
«Я не скучаю по ресторанам — я научилась готовить такие блюда, что меня можно брать шеф-поваром в хипстерское местечко. Я не скучаю по спортклубам — оказалось, есть прекрасные онлайн-занятия (йога, барре, пилатес, растяжка, HIIT-что хочешь), а бегать по улице намного приятнее, чем на беговой дорожке. Но даже любимый проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми — пришлось нарушить карантин», — написала Машкова в микроблоге.
Как ранее писал «Рамблер», звезда жаловалась, что не может покинуть Россию и улететь к родным в Америку из-за отсутствия авиасообщения между странами.
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Шоу-бизнес , Другое , Мария Машкова , США
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