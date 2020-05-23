Дочь Машкова рассказала о жизни в карантине в США

Актриса Мария Машкова , эмигрировавшая в Америку, рассказала, как она с детьми справляется с новыми реалиями жизни в условиях пандемии коронавируса.

Она написала в инстаграме, что она вполне адаптировалась, научилась готовить самые необычные блюда, приспособилась вместо спортклуба заниматься самостоятельно, а бегать по улице так даже намного интереснее, нежели пользоваться беговой дорожкой.

Но вот очень не хватает походов в кинотеатр. Мария сообщила, что ради киносеанса ей с детьми пришлось даже нарушить карантин.

Это, конечно — шутка и игра — она выложила на своей страничке видеоролик, где она с дочерью смотрит кино, лежа на диване, а в изголовье у каждого прикреплена бумажка с «номером места».