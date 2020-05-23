«Вероятность выжить 5 процентов»

Певица Надежда Бабкина , которая поборола коронавирус и двухстороннюю пневмонию, появилась на публике после болезни. Она впервые приехала в свой театр «Русская песня» и пообщалась с коллегами. В беседе артистка призналась, что находилась на грани жизни и смерти. Врачи, по её словам, готовились к худшему.

У Бабкиной было повреждение 80% лёгких. Когда опасность миновала и певицу переводили из реанимации в обычную палату, медики сообщили, что вероятность выжить у неё была минимальна.

Они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…», — вспоминает Бабкина.

Пока певица проходила лечение в больнице, переболел также её сын. Теперь они вместе ездят на реабилитацию в Лапино, передаёт «КП-Урал».

Ранее, как писал NEWS.ru, военный врач Владимир Хорошев заявил, что народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной сильно повезло, что она оказалась человеком с сильной иммунной системой. Кроме того, по его словам, певица «схватила небольшое количество вируса». Врач напомнил, что пока никто не знает о последствиях для переболевших коронавирусом. Он выразил опасение за судьбу карьеры Бабкиной, при этом отметив её оптимизм и желание вернуться на сцену.