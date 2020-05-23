«Вероятность выжить 5 процентов»

Надежда Бабкина, которая сейчас восстанавливается от последствий перенесенной тяжелейшей пневмонии, впервые приехала в свой театр «Русская песня».
В разговоре с коллегами артистка рассказала страшную правду — болела она настолько тяжело, что врачи давали ей не более 5% на выздоровление.
Об этом народная артистка узнала, когда непосредственная опасность уже миновала и ее перевели из реанимации в обычную палату. Как оказалось, у нее было повреждение легких до 80%.
«Они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…», — приводят ее слова News.ru.
Заболел также и сын исполнительницы. Сейчас он вместе с мамой находится на реабилитации в подмосковной клинике Лапино.
Как сообщал «Рамблер», Надежда Бабкина недавно выписалась из больницы, где артистку буквально вытащили с того света.
Певица на видео поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания.
Те в ответ отметили, как сильно похудела артистка после пребывания в клинике.