«Вероятность выжить 5 процентов»

Надежда Бабкина , которая сейчас восстанавливается от последствий перенесенной тяжелейшей пневмонии, впервые приехала в свой театр «Русская песня».

В разговоре с коллегами артистка рассказала страшную правду — болела она настолько тяжело, что врачи давали ей не более 5% на выздоровление.

Об этом народная артистка узнала, когда непосредственная опасность уже миновала и ее перевели из реанимации в обычную палату. Как оказалось, у нее было повреждение легких до 80%.

«Они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…», — приводят ее слова News.ru.

Заболел также и сын исполнительницы. Сейчас он вместе с мамой находится на реабилитации в подмосковной клинике Лапино.

Как сообщал «Рамблер», Надежда Бабкина недавно выписалась из больницы, где артистку буквально вытащили с того света.

Певица на видео поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания.

Те в ответ отметили, как сильно похудела артистка после пребывания в клинике.