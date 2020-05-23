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Адвокат Лолиты рассказал о «чудесном» исцелении ее госпитализированного экс-супруга 

Вечерняя Москва 17 минут назад
Адвокат Лолиты раскрыл «обман» ее бывшего мужа
Фото: https://www.instagram.com/ivanovsport/Официальнный аккаунт Дмитрия Иванова в Instargam
Адвокат Сергей Жорин призвал не верить «фейковым новостям» бывшего мужа певицы Лолиты — Дмитрия Иванова.
— Перестаньте вестись на эти глупые информационные вбросы. Тема закрыта. Давайте объявим бойкот Иванову и его фейковым новостям, — заявил правозащитник.
Также Жорин обратил внимание на «чудесное исцеление» бывшего супруга артистки, у которого якобы была сломана челюсть. Адвокат напомнил, что после нападения Иванов охотно давал интервью и общался с журналистами по телефону.
— Вероятно, после обеда челюсть срослась, он давал комментарии, суть которых сводилась к тому, что он вспомнил загадочные особенности нашего общения в суде, — рассказал Жорин в интервью «Пятому каналу».
21 мая стало известно о том, что экс-супруг певицы Лолиты попал в одну из клиник в Москве с тяжелыми травмами. Позже Иванов рассказал сам рассказал о своем состоянии. Он не уточнил, что именно с ним случилось, но напомнил про угрозы адвоката певицы на последнем заседании суда.
Лолита разошлась с бывшим мужем Дмитрием Ивановым летом 2019 года. Звезда поначалу верила, что им удастся сохранить дружеские отношения, но после узнала о любовнице мужа.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин
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