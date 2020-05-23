Адвокат Лолиты раскрыл «обман» ее бывшего мужа

— Перестаньте вестись на эти глупые информационные вбросы. Тема закрыта. Давайте объявим бойкот Иванову и его фейковым новостям, — заявил правозащитник.

Также Жорин обратил внимание на «чудесное исцеление» бывшего супруга артистки, у которого якобы была сломана челюсть. Адвокат напомнил, что после нападения Иванов охотно давал интервью и общался с журналистами по телефону.

— Вероятно, после обеда челюсть срослась, он давал комментарии, суть которых сводилась к тому, что он вспомнил загадочные особенности нашего общения в суде, — рассказал Жорин в интервью «Пятому каналу».

21 мая стало известно о том, что экс-супруг певицы Лолиты попал в одну из клиник в Москве с тяжелыми травмами. Позже Иванов рассказал сам рассказал о своем состоянии. Он не уточнил, что именно с ним случилось, но напомнил про угрозы адвоката певицы на последнем заседании суда.

Лолита разошлась с бывшим мужем Дмитрием Ивановым летом 2019 года. Звезда поначалу верила, что им удастся сохранить дружеские отношения, но после узнала о любовнице мужа.