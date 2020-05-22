Рудковская объяснила синяк под глазом у Плющенко

При этом многие фолловеры заметили, что на лице Плющенко, под самым глазом, красуется синяк, и вспомнили, что на вчерашнем видео его явно не было. Рудковская объяснила: «Все мужчины в нашей семье занялись боксом. Тренировки не проходят бесследно, судя по довольному лицу Евгения!».

Значительное место в Instagram Рудковской занимают фотографии ее завтраков. Девушка регулярно придумывает идеи для сервировки, а декором стола служат роскошные букеты живых цветов.