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«Занялись боксом»: Рудковская объяснила, откуда у Плющенко синяк под глазом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Рудковская объяснила синяк под глазом у Плющенко
Фото: ФРОЛОВ МИХАИЛ/АРХИВ "КП"
Яна Рудковская вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко, сняли очередное забавное видео для TikTok, в котором светская львица не так давно завела аккаунт. На этот раз звездная пара забавно импровизировала под песню Ирины Аллегровой «Угонщица», которое Рудковская опубликовала и в Instagram. Под публикацией она написала: «Еще вопрос, кто кого угнал».
При этом многие фолловеры заметили, что на лице Плющенко, под самым глазом, красуется синяк, и вспомнили, что на вчерашнем видео его явно не было. Рудковская объяснила: «Все мужчины в нашей семье занялись боксом. Тренировки не проходят бесследно, судя по довольному лицу Евгения!».
Значительное место в Instagram Рудковской занимают фотографии ее завтраков. Девушка регулярно придумывает идеи для сервировки, а декором стола служат роскошные букеты живых цветов.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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