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«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой 

Павел Тиунов 32 минуты назад
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
Фото: globallookpress.com
Сын известного диктора советского телевидения Светланы Моргуновой Максим умер дома от коронавирусной инфекции из-за недальновидности врачей, заявила «Комсомольской правде» подруга телеведущей Лариса Куликова.
По ее словам, медики отправили мужчину на домашнее лечение, не удостоверившись в тяжести его заболевания.
В семье Светланы Моргуновой произошла трагедия
Максиму Моргунову было 52 года. В последнее время он работал в пресс-службе музея-заповедника «Коломенское». В мае один из его коллег заразился коронавирусом. Вскоре Моргунов почувствовал недомогание и обратился к врачам.
Вопреки распространенным слухам, мужчина не занимался самолечением, заявила подруга семьи Лариса Куликова. По ее словам, после прохождения КТ и постановки диагноза Моргунову прописали лечение на дому, несмотря на то, что на тот момент у него уже были поражены 28% легких.
«Недооценили опасность», — подчеркнула Куликова.
Она добавила, что в последние дни жизни сыну телезвезды не хватало дыхания. Куликова оказалась последней, кто разговаривал с Моргуновым.
«Он только успел забрать оставленный мной обед у двери и написать мне «мерси», как всегда… А потом мы всю ночь пытались попасть в квартиру… И все. Шок», — рассказала подруга семьи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Раиса Рязанова рассказала, как умирал ее сын. По ее словам, 51-летний артист Данила Перов резко почувствовал холод, а потом захрипел. Прибывшие по вызову медики «скорой помощи» констатировали смерть мужчины. Впоследствии стало известно, что актер скончался из-за оторвавшегося тромба.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
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Шоу-бизнес , Данила Перов , Светлана Моргунова , Раиса Рязанова , Комсомольская правда
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