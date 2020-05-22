«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой 

По ее словам, медики отправили мужчину на домашнее лечение, не удостоверившись в тяжести его заболевания.

Максиму Моргунову было 52 года. В последнее время он работал в пресс-службе музея-заповедника «Коломенское». В мае один из его коллег заразился коронавирусом. Вскоре Моргунов почувствовал недомогание и обратился к врачам.

Вопреки распространенным слухам, мужчина не занимался самолечением, заявила подруга семьи Лариса Куликова. По ее словам, после прохождения КТ и постановки диагноза Моргунову прописали лечение на дому, несмотря на то, что на тот момент у него уже были поражены 28% легких.

«Недооценили опасность», — подчеркнула Куликова.

Она добавила, что в последние дни жизни сыну телезвезды не хватало дыхания. Куликова оказалась последней, кто разговаривал с Моргуновым.

«Он только успел забрать оставленный мной обед у двери и написать мне «мерси», как всегда… А потом мы всю ночь пытались попасть в квартиру… И все. Шок», — рассказала подруга семьи.