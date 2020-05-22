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Степан Джигарханян в США не вылезает из бани по примеру Волочковой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Сын Джигарханяна вдохновился баней Волочковой
Фото: соцсети
Степан Джигарханян проводит карантин в Лас-Вегасе. Сын знаменитого Армена Борисовича в США не скучает: он занимается гимнастикой и парится в бане. На это его вдохновила Анастасия Волочкова, которая без банных процедур не представляет своей жизни. Степан уверен: парилка — отличное средство от опасного коронавируса.
В доме Степана собственной сауны нет. Зато баня есть в особняке его друга — «короля гимнастики» Виталия Щербо. Там Степан довольно частый гость.
— С Виталием мы дружим уже достаточно долгое время, — говорит Степан. — Когда я узнал, что сауна — это непременная часть его досуга, едва не выпал в осадок. Какая сауна в Лас-Вегасе, где на улице и без того семь месяцев в году сплошная баня? Но потом хозяин втянул! Ибо знает толк в этом. Нужный температурный режим, выверенная влажность, ароматические добавки — все это превращает «священнодейство» не только в приятное, но и полезное занятие.
После того как Щербо приучил Джигарханяна к бане, тот осознал, почему Анастасия Волочкова ходит в парилку как на работу. Степан уверяет: Волочкова этим его вдохновляет.
— Мы парились достаточно долго, — говорит Джигарханян. — Невольно возник вопрос: «А так ли не права Анастасия Волочкова, которую называют "грозой российских банщиков"? Она упорно пропагандирует банные процедуры, приписывая им особые целебные свойства». Анастасия — девушка умная. Ее активно критикуют, но она не обращает на это внимания. Наверное, правильно делает. Мы пришли к выводу, что в наши дни борьбы за выживание в условиях пандемии, когда на первый план выходит забота о здоровье и укреплении иммунной системы, баня необходима. Вдыхая полной грудью прогретый до 100 градусов воздух, я до отказа зарядился бодростью, энергией и хорошим настроением.
В роскошной бане у Волочковой Степан еще не был. Сейчас он вообще о приезде в Россию может только мечтать. Авиасообщение между Россией и США прекращено из-за коронавируса. И когда полеты возобновят, никто точно сказать не может.

Наша справка

Виталий Щербо — 6-кратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, 10-кратный чемпион Европы и самый титулованный гимнаст в истории мирового спорта. У него Степан берет частные уроки спортивной гимнастики.
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Шоу-бизнес , Степан Джигарханян , Виталий Щербо , Анастасия Волочкова , США
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