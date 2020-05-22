Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная нелестно отозвалась о Прохоре Шаляпине 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Фото: из личного архива Прохора Шаляпина
Как отметила звезда «Бриллиантовой руки», у нее не было романа с певцом.
Актриса Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала информацию, что десять лет назад у нее был роман с музыкантом Прохором Шаляпиным. Об этом ранее заявил фотограф и друг певца Виктор Панкратьев. Светлана Светличная и Прохор Шаляпина.
из личного архива Прохора Шаляпина
«Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор. Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда».
Как отметила звезда картины «Бриллиантовая рука», где она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну, если бы Шаляпин был рядом, то она, возможно, не удержалась и дала ему по лицу за распространение сплетен.
«Он совсем не мой тип людей. Есть вот такие больные люди. Как вот была дама у Джигарханяна, бывшая жена. Они с Шаляпиным одного плана. Для меня только существуют люди, которые думают достойно», — заметила актриса.
По словам восьмидесятилетней Светличной, она сейчас живет одна. «Я — великий человек. Я нормальный человек, любящий страну, а не Шаляпина», — подчеркнула актриса.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Teleprogramma.pro: последние новости
Брухунова назвала Степаненко диковинной четвертой женой Петросяна Брухунова назвала Степаненко диковинной четвертой женой Петросяна «Прохору было чуть за 20, Светличной – 70»: друг рассказал о тайном романе Шаляпина «Прохору было чуть за 20, Светличной – 70»: друг рассказал о тайном романе Шаляпина «Его карьера окончена»: Сергей Соседов вынес вердикт сраженному инсультом Борису Моисееву «Его карьера окончена»: Сергей Соседов вынес вердикт сраженному инсультом Борису Моисееву
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Светлана Светличная , Прохор Шаляпин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
На месте крушения Airbus нашли живого младенца
На месте крушения Airbus нашли живого младенца
Издателя российского журнала задержали за проституцию
Издателя российского журнала задержали за проституцию
Спасение выжившего в авиакатастрофе попало на видео
Спасение выжившего в авиакатастрофе попало на видео
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
00:52
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
В мире
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение