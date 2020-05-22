«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине

Как отметила звезда «Бриллиантовой руки», у нее не было романа с певцом.

Актриса Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала информацию, что десять лет назад у нее был роман с музыкантом Прохором Шаляпиным . Об этом ранее заявил фотограф и друг певца Виктор Панкратьев. Светлана Светличная и Прохор Шаляпина.

из личного архива Прохора Шаляпина

«Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор. Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда».

Как отметила звезда картины «Бриллиантовая рука», где она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну, если бы Шаляпин был рядом, то она, возможно, не удержалась и дала ему по лицу за распространение сплетен.

«Он совсем не мой тип людей. Есть вот такие больные люди. Как вот была дама у Джигарханяна, бывшая жена. Они с Шаляпиным одного плана. Для меня только существуют люди, которые думают достойно», — заметила актриса.

По словам восьмидесятилетней Светличной, она сейчас живет одна. «Я — великий человек. Я нормальный человек, любящий страну, а не Шаляпина», — подчеркнула актриса.