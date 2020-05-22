«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине

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«Рамблер» писал, что ранее фотограф Виктор Панкратьев заявил, что разница в возрасте в 50 лет не помешала роману Шаляпина и Светличной.

«Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор — Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда», — подчеркнула актриса.

Она также отметила, что готова дать Шаляпину «по лицу» за распространение сплетен.