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«Он — сумасшедший»: Светличная оскорбила Шаляпина 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Фото: из личного архива Прохора Шаляпина
Актриса Светлана Светличная заявила, что у нее никогда не было романа с певцом Прохором Шаляпиным, более того, она считает его сумасшедшим. Об этом звезда «Бриллиантовой руки» рассказала порталу Teleprogramma.pro.
«Рамблер» писал, что ранее фотограф Виктор Панкратьев заявил, что разница в возрасте в 50 лет не помешала роману Шаляпина и Светличной.
«Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор — Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда», — подчеркнула актриса.
Она также отметила, что готова дать Шаляпину «по лицу» за распространение сплетен.
«Он совсем не мой тип людей. (…) Для меня существуют только люди, которые думают достойно», — заявила Светлана Светличная.
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Шоу-бизнес , Светлана Светличная , Прохор Шаляпин
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