Киркоров рассказал о первом столкновении с Пугачевой 

35 лет назад, рассказал певец в Instagram, он впервые вышел на профессиональную сцену — сцену Московского Театра Эстрады. До этого в том же театре он впервые "столкнулся" со своей тогда будущей, а ныне бывшей супругой — певицей Аллой Пугачевой . "Именно в этом зале я еще подростком впервые увидел живой концерт "Женщина, которая поет" Аллы Пугачевой в 1979 году", — вспоминает он.

Филиппу Киркорову 53 года. Он был женат на Алле Пугачевой с 1994 по 1995 год.