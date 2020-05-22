Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киркоров рассказал о первом столкновении с Пугачевой 

Газета.Ru 32 минуты назад
Киркоров рассказал о первом столкновении с Пугачевой
Фото: РИА Новости
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров празднует 35-летие творческой деятельности.
35 лет назад, рассказал певец в Instagram, он впервые вышел на профессиональную сцену — сцену Московского Театра Эстрады. До этого в том же театре он впервые "столкнулся" со своей тогда будущей, а ныне бывшей супругой — певицей Аллой Пугачевой. "Именно в этом зале я еще подростком впервые увидел живой концерт "Женщина, которая поет" Аллы Пугачевой в 1979 году", — вспоминает он.
Филиппу Киркорову 53 года. Он был женат на Алле Пугачевой с 1994 по 1995 год.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Газета.Ru: последние новости
Рэпер — фейковый миллиардер умер в лесу после пыток Рэпер — фейковый миллиардер умер в лесу после пыток Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева Илья Лагутенко закрывает "Мумий Тролль Music Bar" Илья Лагутенко закрывает "Мумий Тролль Music Bar"
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице
Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице
Авторитет Паша Паштет нацелился на лидерство в Белоруссии
Авторитет Паша Паштет нацелился на лидерство в Белоруссии
Пропуска москвичей на «удаленке» могут аннулировать
Пропуска москвичей на «удаленке» могут аннулировать
Госдума поддержала помогающих в борьбе с COVID-19 благотворителей
Госдума поддержала помогающих в борьбе с COVID-19 благотворителей
«Герои»: больная COVID-19 Пушкина обратилась к врачам
«Герои»: больная COVID-19 Пушкина обратилась к врачам
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение