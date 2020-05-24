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Какой успех! Новый рекорд группы Little Big 

Ирина Лебедева и ещё 4 38 минут назад
Клип Little Big поставил рекорд
Фото: © Little Big
Видео российской рейв-группы Little Big на песню «Uno» объявлено самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала «Евровидения»!
Эта информация размещена на сайте международного конкурса.
За два месяца клип набрал более ста миллионов просмотров, и эта цифра продолжает расти день ото дня.
Похожий результат есть только у израильской певицы Нетты Барзилай с клипом на песню Toy, — рассказывает Nsn.fm.
Фортуна сейчас явно благоволит коллективу группы. Звездой стал и Дмитрий Красилов («Пухляш»), танцор из клипа.
Он вошел в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет издания Forbes.
Как ранее писал «Рамблер», об отмене «Евровидения» в этом году стало известно 18 марта.
Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование.
Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, поддержала решение об отмене конкурса.
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Шоу-бизнес , Национальная Служба Новостей
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