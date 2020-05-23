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Пригожин считает, что артисты находятся в «чудовищной ситуации» 

Ирина Лебедева и ещё 11 25 минут назад
«Они в чудовищной ситуации»: Пригожин об артистах
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин заявил, что артисты эстрады, театра и цирка, музыканты, танцоры, лишившиеся заработка из-за карантинного режима, попали в «чудовищную ситуацию».
Продюсер считает, что в лучшем случае они смогут вернуться к публике примерно через полгода, и то это будет зависеть от нескольких важных моментов.
Во-первых, непонятно, какой к тому времени будет эпидемиологическая ситуация. Во-вторых, найдутся ли у порядком обнищавшей публики средства на билеты.
«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — приводит слова Пригожина РИА Новости.
Конечно, многие представители шоу-бизнеса параллельно имеют свой бизнес. Таким людям выкарабкиваться несколько проще.
Продюсер сказал, что они платят налоги, а государство, по его мнению, должно возвращать деньги, если артисты находятся в сложной ситуации.
Как ранее писал «Рамблер», накануне в гостях у Ивана Урганта в его вечерней юмористической программе на Первом канале побывала известная супружеская пара Иосиф Пригожин и Валерия.
Гости с телеведущим обсудили режиссерский дебют звездного продюсера и совместную работу певицы с музыкантом Максимом Фадеевым.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Иван Ургант , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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