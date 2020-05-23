«Они в чудовищной ситуации»: Пригожин об артистах

Иосиф Пригожин заявил, что артисты эстрады, театра и цирка, музыканты, танцоры, лишившиеся заработка из-за карантинного режима, попали в «чудовищную ситуацию».

Продюсер считает, что в лучшем случае они смогут вернуться к публике примерно через полгода, и то это будет зависеть от нескольких важных моментов.

Во-первых, непонятно, какой к тому времени будет эпидемиологическая ситуация. Во-вторых, найдутся ли у порядком обнищавшей публики средства на билеты.

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — приводит слова Пригожина РИА Новости.

Конечно, многие представители шоу-бизнеса параллельно имеют свой бизнес. Таким людям выкарабкиваться несколько проще.

Продюсер сказал, что они платят налоги, а государство, по его мнению, должно возвращать деньги, если артисты находятся в сложной ситуации.

Как ранее писал «Рамблер», накануне в гостях у Ивана Урганта в его вечерней юмористической программе на Первом канале побывала известная супружеская пара Иосиф Пригожин и Валерия.