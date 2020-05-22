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Илья Лагутенко закрывает «Мумий Тролль Music Bar» 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
Илья Лагутенко закрывает «Мумий Тролль Music Bar»
Фото: РИА Новости
Рок-музыкант Илья Лагутенко закрывает свой "Мумий Тролль Music Bar" в Москве на Тверской улице.
Об этом лидер рок-группы "Мумий Тролль" сообщил у себя в Instagram.
"К сожалению, наши худшие опасения подтвердились… Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, "Мумий Тролль Music Bar" уже никогда не сможет снова открыть свои двери", — написал Лагутенко, добавив, что причиной закрытия стала пандемия коронавируса.
Арендаторам предложили покинуть здание до 15 августа.
"Мы понимаем, что… карнавала не будет", — резюмировал музыкант.
Заведение работало в столице с сентября 2015 года.
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Шоу-бизнес , Илья Лагутенко , Москва
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