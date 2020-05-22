Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джигурда намерен судиться с Собяниным 

Алиса Селезнёва 10 минут назад
Актер Никита Джигурда заявил о намерении подать в суд на мэра Москвы Сергея Собянина, который якобы вступил в сговор «теневыми правителями» и фармацевтическими компаниями. Об этом Джигурда заявил в своем обращении, размещенном в YouTube.
«Рамблер» писал, что за последние сутки в Москве выявили 2988 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в столице зарегистрировали 158 207 человек с коронавирусом, из которых 1 867 скончались. Для предотвращения распространения инфекции в городе был введен масочный режим.
По мнению актера, мэр злоупотребляет своим служебным положением, скрывает истинную правду о коронавирусе, а также якобы выигрывает от ситуации с COVID-19, благодаря росту продаж масок, антисептиков и перчаток.
Джигурда также упрекнула градоначальника в следовании рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая, по его мнению, неоднократно подозревалась в сговоре с ведущими фармацевтическими компаниями.
Комментарии 90
Шоу-бизнес , Видео , Никита Джигурда , Сергей Собянин , ВОЗ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве найден мёртвым советский разведчик
В Москве найден мёртвым советский разведчик
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Девять «Панцирей» уничтожили в Ливии
Девять «Панцирей» уничтожили в Ливии
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение