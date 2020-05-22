«Рамблер» писал, что за последние сутки в Москве выявили 2988 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в столице зарегистрировали 158 207 человек с коронавирусом, из которых 1 867 скончались. Для предотвращения распространения инфекции в городе был введен масочный режим.

По мнению актера, мэр злоупотребляет своим служебным положением, скрывает истинную правду о коронавирусе, а также якобы выигрывает от ситуации с COVID-19, благодаря росту продаж масок, антисептиков и перчаток.