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Рэпер — фейковый миллиардер умер в лесу после пыток 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Тело 28-летнего рэпера из Португалии Давида Моты (Mota Jr) нашли в лесу после исчезновения музыканта два месяца назад, передает The Sun.
У себя в Instagram Давид Мота демонстрировал образ жизни миллиардера, золотые украшения и деньги, однако известно, что его богатства были фейковыми.
В полиции предполагают, что Моту похитили и пытали. Мать рэпера рассказывала, что два месяца назад после звонка обеспокоенных соседей сына нашла у него в квартире его брошенные у двери кепку и обувь, а в лифте обнаружила следы крови.
Тело молодого человека нашли в лесу далеко от его дома. Полиция предполагает, что перед смертью его пытали.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Португалия
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