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Киркоров рассказал о дружбе со скончавшимся от коронавируса сыном Моргуновой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Киркоров рассказал о дружбе с умершим сыном Моргуновой
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров знал скончавшегося от коронавируса Максима Маргунова, сына известного советского и российского диктора Светланы Моргуновой. По словам звезды, они дружили в детстве.
— Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот, — написал Киркоров на своей странице в Instagram.
Он заявил, что в произошедшее невозможно поверить, и пожелал Моргуновой сил для того, чтобы выдержать эту трагедию.
Также стало известно, что 52-летний Максим регулярно привозил матери продукты, оставляя их у двери. Таким образом он защищал 80-летнюю женщину от риска заражения. Когда у него выявили коронавирус, Максим не рассказал об этом матери и лечился дома.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Светлана Моргунова
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