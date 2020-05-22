Киркоров рассказал о дружбе с умершим сыном Моргуновой

Певец Филипп Киркоров знал скончавшегося от коронавируса Максима Маргунова, сына известного советского и российского диктора Светланы Моргуновой . По словам звезды, они дружили в детстве.

— Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот, — написал Киркоров на своей странице в Instagram.

Он заявил, что в произошедшее невозможно поверить, и пожелал Моргуновой сил для того, чтобы выдержать эту трагедию.

Также стало известно, что 52-летний Максим регулярно привозил матери продукты, оставляя их у двери. Таким образом он защищал 80-летнюю женщину от риска заражения. Когда у него выявили коронавирус, Максим не рассказал об этом матери и лечился дома.