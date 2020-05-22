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Киркоров рассказал о дружбе с умершим сыном Моргуновой 

Алиса Селезнёва и ещё 1 18 минут назад
Киркоров рассказал о дружбе с умершим сыном Моргуновой
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров выразил соболезнования диктору советского телевидения Светлане Моргуновой, рассказав в Instagram, что в детстве дружил с ее сыном Максимом, скончавшимся от коронавируса.
«Рамблер» писал, что сын известного диктора советского телевидения Светланы Моргуновой Максим заболел коронаврусом, его смерть стала шоком для родных и знакомых.
По мнению подруги телеведущей Ларисы Куликовой, медики отправили Максима на домашнее лечение, не удостоверившись в тяжести заболевания.
Филипп Киркоров написал в соцсети, что никак не может поверить в то, что сына Светланы Моргуновой больше нет.
«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с ним в один день. Дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот…», — рассказал певец.
Он выразил соболезнования «тете Свете», пожелав ей сил пережить эту трагедию.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Светлана Моргунова
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