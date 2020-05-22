Киркоров рассказал о дружбе с умершим сыном Моргуновой 

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«Рамблер» писал, что сын известного диктора советского телевидения Светланы Моргуновой Максим заболел коронаврусом, его смерть стала шоком для родных и знакомых.

По мнению подруги телеведущей Ларисы Куликовой, медики отправили Максима на домашнее лечение, не удостоверившись в тяжести заболевания.

Филипп Киркоров написал в соцсети, что никак не может поверить в то, что сына Светланы Моргуновой больше нет.

«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с ним в один день. Дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот…», — рассказал певец.

Он выразил соболезнования «тете Свете», пожелав ей сил пережить эту трагедию.