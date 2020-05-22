Друг Шаляпина рассказал о романе певца со Светличной

Разница в возрасте в 50 лет не помешала отношениям певца Прохора Шаляпина и звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной. Об этом «Комсомольской правде» рассказал друг детства певца фотограф Виктор Панкратьев.

«Рамблер» писал, что Прохор Шаляпин известен романом с Ларисой Копенкиной , которая намного его старше. Также певец был замечен на круизном лайнере Royal Princess в компании владелицы сети адвокатских компаний в Канаде 40-летней Татьяны. По данным СМИ, отдых обходился паре в миллионы рублей и, скорее всего, платила за все Татьяна.

Когда певцу было «чуть за 20 лет», у него был бурный роман с 70-летней актрисой Светланой Светличной, рассказал Виктор Панкратьев.

«Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму. Даже подруги ее замечали, как она вдруг надела мини, стала делать эффектный макияж», — отметил он.

При этом фотограф подчеркнул, что пара была очень красивой и он не знает, почему пути певца и актрисы разошлись.