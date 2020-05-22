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Стало известно о тайном романе Шаляпина и Светличной 

Алиса Селезнёва и ещё 8 12 минут назад
Друг Шаляпина рассказал о романе певца со Светличной
Фото: globallookpress.com
Разница в возрасте в 50 лет не помешала отношениям певца Прохора Шаляпина и звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной. Об этом «Комсомольской правде» рассказал друг детства певца фотограф Виктор Панкратьев.
«Рамблер» писал, что Прохор Шаляпин известен романом с Ларисой Копенкиной, которая намного его старше. Также певец был замечен на круизном лайнере Royal Princess в компании владелицы сети адвокатских компаний в Канаде 40-летней Татьяны. По данным СМИ, отдых обходился паре в миллионы рублей и, скорее всего, платила за все Татьяна.
Когда певцу было «чуть за 20 лет», у него был бурный роман с 70-летней актрисой Светланой Светличной, рассказал Виктор Панкратьев.
«Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму. Даже подруги ее замечали, как она вдруг надела мини, стала делать эффектный макияж», — отметил он.
При этом фотограф подчеркнул, что пара была очень красивой и он не знает, почему пути певца и актрисы разошлись.
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Шоу-бизнес , Другое , Лариса Копенкина , Прохор Шаляпин , Комсомольская правда
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