Друг Шаляпина рассказал о романе певца со Светличной

Друг Прохора Шаляпина Виктор Панкратьев поведал неожиданную правду о тайном романе певца и звезды советского кино Светланы Светличной. Артисты якобы встречались 10 лет назад, когда Прохору было едва за 20.

Светличной на тот момент было 70 лет, но полувековая разница не помешала закрутиться бурному роману, говорит фотограф.

Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму, — цитирует приятеля артиста KP.RU.

Светличная буквально расцвела во время этих отношений, стала носить мини и делать красивый макияж. А вот почему их пути разошлись, Панкратьев сказать не может, хотя считает, что артисты были очень красивой парой.