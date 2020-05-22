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«Диковинная»: молодая жена Петросяна высмеяла Степаненко 

Павел Тиунов и ещё 2 49 минут назад
Брухунова «проехалась» по Степаненко
Фото: ТАСС
Пятая по счету супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала свою предшественницу Елену Степаненко «диковинной» четвертой женой юмориста. Так молодая спутница артиста на своей странице в Instagram отреагировала на обвинения в разрушении его семьи, сообщает «Комсомольская правда».
Поводом для резкого высказывания стал комментарий подписчицы, которая заявила, что не уважает подобных Брухуновой женщин. Она отметила, что Степаненко прожила с Петросяном десятки лет «в горе и в радости», нажив солидное имущество.
«А тут жена начала стареть и вот оно счастье. Вам все вернется», — написала пользовательница под ником olga_kolyashova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Брухунова отреагировала на критику подписчицы, заявив, что у Петросяна до Степаненко были «еще три жены».
«До той диковинной четвертой о которой говорите Вы», — уточнила супруга юмориста.
Она намекнула, что Степаненко сама в свое время выступила разрушительницей семьи, в которой к тому же был ребенок.
Ранее, как сообщал «Рамблер», поклонники Степаненко нашли ее сходство с Брухуновой. Такие выводы подписчики звезды в Instagram сделали, оценив фото артистки в молодости. По мнению большинства, молодая Степаненко — вылитая Брухунова.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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