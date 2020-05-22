Брухунова «проехалась» по Степаненко

Поводом для резкого высказывания стал комментарий подписчицы, которая заявила, что не уважает подобных Брухуновой женщин. Она отметила, что Степаненко прожила с Петросяном десятки лет «в горе и в радости», нажив солидное имущество.

«А тут жена начала стареть и вот оно счастье. Вам все вернется», — написала пользовательница под ником olga_kolyashova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Брухунова отреагировала на критику подписчицы, заявив, что у Петросяна до Степаненко были «еще три жены».

«До той диковинной четвертой о которой говорите Вы», — уточнила супруга юмориста.

Она намекнула, что Степаненко сама в свое время выступила разрушительницей семьи, в которой к тому же был ребенок.

Ранее, как сообщал «Рамблер», поклонники Степаненко нашли ее сходство с Брухуновой. Такие выводы подписчики звезды в Instagram сделали, оценив фото артистки в молодости. По мнению большинства, молодая Степаненко — вылитая Брухунова.