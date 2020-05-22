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Ургант пристыдил Собчак, которая «ходит без всего» 

Ura.Ru 22 минуты назад
Ургант пристыдил Собчак, которая «ходит без всего»
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Телеведущая Ксения Собчак записала на видео встречу в коридоре Останкино с коллегой Иваном Ургантом. При этом ведущий сделал ей замечание, что она находится в общественном месте без маски и перчаток.
Собчак выложила Instagram короткий ролик, который назвала «Случай в Останкино». На видео она снимает идущего навстречу в маске Ивана Урганта.
«Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели как ты без всего» — советует Собчак Ургант. Телеведущая пытается оправдаться, что уже сдавала тест на коронавирус, но Ургант парирует: «Ты просто сдала, мать!»
«Ты тоже хорошо выглядишь», — съязвила в ответ Собчак.
Подписчики телеведущей не одобрили ее поведение. Они настоятельно рекомендуют ей надевать маску. «Почему без намордника, Ксюша?))» — интересуется tanuska20. «Ну общественное же место! Ксения Анатольевна!», — отмечает marketing_help. «Самоизоляция для бедных. Для богатых шляться без маски в порядке вещей», — считает shokkolam.
Ранее Собчак радовалась необходимости носить маску. Она назвала ее «идеальным аксессуаром для внешности».
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Ксения Собчак
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