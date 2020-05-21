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У Калашниковой случилась паническая после кражи интимных фото 

Вероника Полынина и ещё 1 9 минут назад
У Калашниковой случился приступ после кражи интимных фото
Фото: globallookpress.com
Певица Анна Калашникова рассказала о пропаже телефона с личной перепиской и откровенными фотографиями, пишет «Собеседник».
Артистка рассказала, что поехала на студию звукозаписи и взяла с собой два телефона.
«Я находилась на студии больше трех часов. Когда поняла, что нет второго телефона, подумала, что оставила его в машине. Но там его не оказалось. Обыскала всю студию, но телефон не нашла. Вот тогда я заволновалась», — призналась певица.
По словам Калашниковой, в телефоне «вся ее жизнь» — и фривольное общение с коллегами, и переписка с новым возлюбленным, и откровенные фотографии.
«Я же публичный человек, люблю фотографироваться. В телефоне разные кадры, в том числе и такие, которые предназначены только для меня», — рассказала певица.
По ее словам, в телефоне также находилась новая песня, и из-за опасения о публикации песни в Сети, ее пришлось презентовать раньше намеченного времени.
 — Со мной даже случилась паническая атака, — говорит Калашникова. — Дело в том, что злоумышленники украли и мой новый хит. В телефон была закачана песня «Самоизоляция».
«Честно говоря, у меня жуткий стресс. Я практически не сплю, потому что переживаю за телефон. Найти его пока мы не можем. Пароль стоял, и это немного успокаивает. Но сейчас при желании можно взломать все что угодно» — сказала исполнительница.
Как сообщал «Рамблер», Анна Калашникова — российская актриса, модель, телеведущая и певица. Снималась в сериалах «Простые истины», «Наша Раша», «Даешь молодежь», «Город соблазнов», «Обручальное кольцо» и др. В 2014 году получила широкую известность после романа с певцом Прохором Шаляпиным. В марте 2015 года у Калашниковой родился сын Даниил.
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Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин , ИД "Собеседник"
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