У Калашниковой случился приступ после кражи интимных фото

Певица Анна Калашникова рассказала о пропаже телефона с личной перепиской и откровенными фотографиями, пишет «Собеседник».

Артистка рассказала, что поехала на студию звукозаписи и взяла с собой два телефона.

«Я находилась на студии больше трех часов. Когда поняла, что нет второго телефона, подумала, что оставила его в машине. Но там его не оказалось. Обыскала всю студию, но телефон не нашла. Вот тогда я заволновалась», — призналась певица.

По словам Калашниковой, в телефоне «вся ее жизнь» — и фривольное общение с коллегами, и переписка с новым возлюбленным, и откровенные фотографии.

«Я же публичный человек, люблю фотографироваться. В телефоне разные кадры, в том числе и такие, которые предназначены только для меня», — рассказала певица.

По ее словам, в телефоне также находилась новая песня, и из-за опасения о публикации песни в Сети, ее пришлось презентовать раньше намеченного времени.

— Со мной даже случилась паническая атака, — говорит Калашникова. — Дело в том, что злоумышленники украли и мой новый хит. В телефон была закачана песня «Самоизоляция».

«Честно говоря, у меня жуткий стресс. Я практически не сплю, потому что переживаю за телефон. Найти его пока мы не можем. Пароль стоял, и это немного успокаивает. Но сейчас при желании можно взломать все что угодно» — сказала исполнительница.