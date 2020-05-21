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«Пенсионерам — пенсии, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на отсутствие денег 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Мы ни копейки не имеем»
Фото: РИА Новости
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro Тарзан пожаловался, что единственный бизнес, которым он располагал до недавнего момента — собственный фитнес-центр, закрылся.
Некоторое время спортсмены могли посещать заведение, пока Глушко арендовал помещение в центре Москвы, но позже Тарзан принял решение о расторжении юридических отношений с собственниками недвижимости, и спортзал переехал к нему на дачу.
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Глушко подметил — коронавирус достаточно сильно ударил по семейному бюджету артистов. И он, и его супруга наглядно ощутили на себе дефицит средств. Сергей задался вопросом — почему государство не помогает людям из сферы культуры, предпочитая делать упор на пенсионеров и врачей.
«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране: не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! А мы ни копейки не имеем!», — эмоционально высказался он.
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Шоу-бизнес , Москва
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