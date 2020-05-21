«Мы ни копейки не имеем»

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro Тарзан пожаловался, что единственный бизнес, которым он располагал до недавнего момента — собственный фитнес-центр, закрылся.

Некоторое время спортсмены могли посещать заведение, пока Глушко арендовал помещение в центре Москвы, но позже Тарзан принял решение о расторжении юридических отношений с собственниками недвижимости, и спортзал переехал к нему на дачу.

Глушко подметил — коронавирус достаточно сильно ударил по семейному бюджету артистов. И он, и его супруга наглядно ощутили на себе дефицит средств. Сергей задался вопросом — почему государство не помогает людям из сферы культуры, предпочитая делать упор на пенсионеров и врачей.