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Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве
Фото: agavrilova777/instagram
Модель Алёна Гаврилова впервые прокомментировала расставание с певцом Эмином Агаларовым после четырёх лет отношений.
Она поделилась с подписчиками новым совместным снимком с дочерью Афиной. До этого поклонники подозревали, что артист забрал девочку, а мать видится с ней только в определённые дни.
Особенный день, — написала модель.
Гаврилова также назвала подозрения подписчиков глупыми и резко ответила на их просьбы рассказать подробности.
Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живёт со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! — подчеркнула она.
Модель также отметила, что данная тема на её странице «зарыта навсегда».
Как писал NEWS.ru, ранее астролог Василиса Володина заявила, что певец Эмин со своей женой Алёной Гавриловой разводятся по ряду причин, одна из которых — возникшая между супругами сухость чувств.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Василиса Володина
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