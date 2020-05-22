Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве 

Модель Алёна Гаврилова впервые прокомментировала расставание с певцом Эмином Агаларовым после четырёх лет отношений.

Она поделилась с подписчиками новым совместным снимком с дочерью Афиной. До этого поклонники подозревали, что артист забрал девочку, а мать видится с ней только в определённые дни.

Особенный день, — написала модель.

Гаврилова также назвала подозрения подписчиков глупыми и резко ответила на их просьбы рассказать подробности.

Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живёт со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! — подчеркнула она.

Модель также отметила, что данная тема на её странице «зарыта навсегда».