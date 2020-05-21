Экс-супруг Лолиты попал в больницу с разбитой головой

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов был госпитализирован в одну из столичных клиник с серьезным повреждением челюсти, сообщает Starhit. У журналистов есть две версии: ДТП и драка.
По данным СМИ, Иванова привезли в больницу несколько дней назад. Отмечается, что у мужчины были диагностированы серьезные травмы по всему телу. В том числе пострадала голова.
По словам источника Starhit, знакомого с ситуацией, не исключено, что бывшему мужу артистки может понадобиться помощь челюстно-лицевого хирурга. В настоящее время его состояние оценивается как «удовлетворительное». Иванов находится в отдельной палате, где его могут навещать близкие.
«По одной из них он попал в ДТП на дороге, по другой — стал участником потасовки», — цитирует издание слова своего собеседника.
Уточнить информацию у самого Иванову журналистам не удалось: на звонки мужчина не отвечает. При этом его представитель сведения о ЧП опровергает, уверяя, что экс-супруг Лолиты активно работает и в ближайшее время не планирует появляться на публике.
В конце апреля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лолита оформила развод с Ивановым. Певица на протяжении долгого времени пыталась доказать, что их брак был фиктивным: ее возлюбленный якобы женился на ней из-за получения израильского гражданства. В результате артистка отказалась от своих требований, и процесс был завершен.