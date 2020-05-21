«Никто не думал, что болезнь так свалит Моисеева» 

Моисеев, как сообщал «Рамблер», перенес инсульт в 2010 году. Он был введен в кому, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), через неделю выписан из больницы, но так и не восстановился полностью. В последний раз певец появлялся на публике около года назад, а его директор Сергей Горох не позволяет журналистам пообщаться с Моисеевым.

«В светских кругах все громче перешептываются о возможной смерти Моисеева. По другой версии, его поместили то ли в элитный дом престарелых, то ли в закрытый вип-санаторий», — отмечает «Собеседник».

Соседов рассказал изданию, что в последний раз видел певца на концерте в Кремле в марте 2019 года. Моисеев выглядел как человек, перенесший инсульт, — не совсем плохой, но слабенький. Он ходил с трудом. Критик высказал мнение, что певец мог перенести инсульт, потому что всегда хотел быть на виду и слишком активно гастролировал.