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«Никто не думал, что болезнь так свалит Моисеева» 

Артём Кульша и ещё 1 2 часа назад
«Никто не думал, что болезнь так свалит Моисеева»
Фото: РИА Новости
Певец Борис Моисеев мог перенести инсульт из-за того, что слишком активно гастролировал. Об этом музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Собеседнику».
Моисеев, как сообщал «Рамблер», перенес инсульт в 2010 году. Он был введен в кому, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), через неделю выписан из больницы, но так и не восстановился полностью. В последний раз певец появлялся на публике около года назад, а его директор Сергей Горох не позволяет журналистам пообщаться с Моисеевым.
«В светских кругах все громче перешептываются о возможной смерти Моисеева. По другой версии, его поместили то ли в элитный дом престарелых, то ли в закрытый вип-санаторий», — отмечает «Собеседник».
Соседов рассказал изданию, что в последний раз видел певца на концерте в Кремле в марте 2019 года. Моисеев выглядел как человек, перенесший инсульт, — не совсем плохой, но слабенький. Он ходил с трудом. Критик высказал мнение, что певец мог перенести инсульт, потому что всегда хотел быть на виду и слишком активно гастролировал.
«Болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю», — добавил он.
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Сергей Соседов , ИД "Собеседник"
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