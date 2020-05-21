«А там уже рассадник ковида»

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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщение о том, что Госдуму не будут закрывать на карантин, назвав нижнюю палату парламента «рассадником» коронавируса. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«А там уже, похоже, рассадник ковида… Да и половина депутатов, если не больше, уходят в группу риска», — написала она.

Собчак также привела ссылку на слова советника спикера нижней палаты Вячеслава Володина Анастасии Кашеваровой, которая подчеркнула, что законотворческая деятельность остановлена не будет.

«Ни в коем случае нельзя закрывать орган госвласти, который отвечает за законодательное обеспечение тех мер поддержки, которые озвучивает президент. Нам же нужно их принять», — пояснила она изданию «Подъём!».

«Рамблер» писал, что ранее Володин заявил, что пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусом, и напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности