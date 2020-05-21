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Маликов рассказал о романе с Ветлицкой 

Павел Тиунов и ещё 1 14 минут назад
Маликов рассказал о романе с Ветлицкой
Фото: РИА Новости
Певец Дмитрий Маликов и певица Наталья Ветлицкая встречались в течение двух-трех лет и после этого не общались на протяжении почти 20-и. Об этом сам Маликов рассказал в эфире телеканала «Ностальгия».
В конце 1980-х годов, как сообщал «Рамблер», Ветлицкая гастролировала с Маликовым в качестве бэк-вокалистки. Тогда между ними начался роман.
Позавчера в ходе ток-шоу «Рожденные в СССР» певец рассказал, что они встречались в течение двух-трех лет, а потом расстались. Он не назвал причину этого.
После расставания Маликов и Ветлицкая полностью перестали общаться на долгое время. Певец объяснил это тем, что он и Ветлицкая просто пошли каждый по своей колее. Маликов подчеркнул, что это произошло не потому, что он и певица конфликтные люди.
Также певец рассказал, что Ветлицкая хорошо относится к его родителям, жене и сестре, они даже немного общаются, а осенью 2019 года она позвонила ему и сообщила о намерении вернуться на сцену. Тогда же она встретились в Москве.
В середине 2000-х Ветлицкая ушла со сцены и эмигрировала в Испанию, а в сентябре 2019-го анонсировала возвращение в Россию и на сцену. В феврале 2020-го она выступила на юбилее Маликова.
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Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая , Дмитрий Маликов
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