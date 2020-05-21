Маликов рассказал о романе с Ветлицкой 

В конце 1980-х годов, как сообщал «Рамблер», Ветлицкая гастролировала с Маликовым в качестве бэк-вокалистки. Тогда между ними начался роман.

Позавчера в ходе ток-шоу «Рожденные в СССР» певец рассказал, что они встречались в течение двух-трех лет, а потом расстались. Он не назвал причину этого.

После расставания Маликов и Ветлицкая полностью перестали общаться на долгое время. Певец объяснил это тем, что он и Ветлицкая просто пошли каждый по своей колее. Маликов подчеркнул, что это произошло не потому, что он и певица конфликтные люди.

Также певец рассказал, что Ветлицкая хорошо относится к его родителям, жене и сестре, они даже немного общаются, а осенью 2019 года она позвонила ему и сообщила о намерении вернуться на сцену. Тогда же она встретились в Москве.

В середине 2000-х Ветлицкая ушла со сцены и эмигрировала в Испанию, а в сентябре 2019-го анонсировала возвращение в Россию и на сцену. В феврале 2020-го она выступила на юбилее Маликова.