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Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Бабкина впервые после госпитализации посетила театр
Фото: РИА Новости
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр «Русская песня», руководителем которого она является. Об этом эстрадная певица сообщила в своих Instagram-stories.
Она опубликовала видео, на котором видно, что коллеги дарят ей цветы. Кроме того, Бабкина выложила ролик, где она вместе с другими сотрудниками обсуждает новый спектакль.
«"Русская песня" встретила торжественно, с некоторыми ребятами не виделась очень давно», — написала Бабкина.
6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.
30 апреля артистку выписали из больницы.
«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», — рассказала Бабкина в социальных сетях.
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина
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