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Шура — путь к славе: наркотики и рак 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Шура — путь к славе: наркотики и рак
Фото: ТАСС
Певец Шура на пути к славе смог преодолеть конфликт с матерью, а став популярным, избавиться от наркотической зависимости и победить рак. О победах и поражениях в жизни певца рассказало издание «СтарХит».
Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, провел детство в Новосибирске. Музыканту было девять, когда мама отдала его в детдом на месяц, при этом оставив дома младшего брата. При получении паспорта певец узнал, что его всю жизнь воспитывал отчим, а родной отец даже ни разу с ним не встретился.
С учебой подростка также не складывалось: после седьмого класса его отчислили со справкой о неполном среднем образовании, а в 12 лет Шура расстался с передними зубами, которые во время ссоры выбил брат. Устроиться в жизни мальчику помогла бабушка, работавшая в ресторане «Русь». Именно там началась сценическая карьера Шуры.
«В какой-то момент я увидел, что начинается набор в конкурс «Ялта-Москва-Транзит» по телевизору. Думаю, рискну, хотя страшный, без зубов», — рассказал певец в одном из интервью.
Отбор он не прошел, однако познакомился с композитором Павлом Есениным, благодаря сотрудничеству с которым быстро стал знаменитым. Однако, уже находясь на вершине всех хит-парадов, Шура пристрастился к наркотикам.
В интервью он объяснял, что на пагубное пристрастие повлияло одиночество и плохие отношения с семьей.
«Было потрачено все… Поэтому долгое время у меня не было ни квартиры, ни машины. Все уходило на друзей, на рестораны, на наркотики. Наверное, тысяч 15 долларов, а то и больше. Зато во время лечения рядом со мной не было никого из коллег. Я молчал о своей болезни. На меня невменяемого было страшно смотреть, поэтому я вел себя очень обособленно», — признавался Шура.
Неожиданно во время борьбы с наркозависимостью певца поддержала мама. При этом, победив пагубное пристрастие, Шура узнал, что болен раком. Музыкант перенес операцию по удалению яичка и 18 сеансов химиотерапии.
Во время борьбы с раком рядом с певцом снова была его мама, однако конца лечения не дождалась и уехала в Новосибирск. С 2013 года отношения Шуры с матерью испортились, она выписала его из квартиры и несколько лет они вообще не общались. В 2017 году однако отношения потеплели и Шура с искренней радостью сообщил поклонникам, что наконец-то в его лексиконе появилось слово «мама».
«Сейчас в жизни Шуры настала долгожданная белая полоса. Артист не жалеет об ошибках прошлого, считая, что трудности сделали его сильнее и помогли стать лучше. Какие бы испытания не обрушились на музыканта в будущем, поклонники уверены: ничто его не сломает», — подчеркнуло издание.
«Рамблер» писал, что ранее Шура перенес операцию по удалению грыжи желудка, которая, по словам врачей, угрожала его жизни.
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Шоу-бизнес , Александр Медведев , StarHit , Новосибирск
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